Voorzitter Penninckx blijft herhalen: "Ik ben in KV Mechelen gestapt als supporter en ik wil erin blijven als supporter"

Dieter Penninckx, eigenaar en voorzitter van KV Mechelen, zit in zwaar water. Er zijn veel vragen gerezen over hoe hij het bedrijf FNG geleid heeft. Maar hij herhaalt nogmaals dat het geen weerslag zal hebben op KV Mechelen.

In De Tijd verdedigt Penninckx zich. "Ik heb het bedrijf op een legale manier geleid en altijd in het belang van het bedrijf en zijn mensen", zegt hij. Hij stapte intussen wel op als CEO. "Ik heb niet zien aankomen hoe ik tegen een muur zou lopen met mijn gezondheid. Ik ben blijven doorgaan en heb het te ver laten komen."

"Ik was er trots op dat ik maar enkele uren per nacht sliep. Maar plots zat ik in het ziekenhuis en droeg ik de gevolgen van al die opgestapelde vermoeidheid. Ik moet veel medicatie nemen en ben maar enkele uren per dag actief."

Maar een verkoop van KV Mechelen is niet aan de orde. "Ik ben in KV Mechelen gestapt als supporter en ik wil erin blijven als supporter. Ik heb geen plannen om de club te verlaten. KV Mechelen is structureel gezond en heeft unieke troeven en trouwe supporters."