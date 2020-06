Gelukkige verjaardag Kevin De Bruyne! Rode Duivel gaat na verlies record op zoek naar ander straf record

Het is vandaag de verjaardag van Kevin De Bruyne. De middenvelder van Manchester City wordt 29 jaar oud en heeft dus wel nog wat jaartjes als actief voetballer voor de boeg.

De Bruyne zag Liverpool wel de titel pakken en Thomas Müller zijn assistenrecord in de Bundesliga afpakken. Maar hij blijft natuurlijk niet bij de pakken zitten en kan straks nog een straffer record neerzetten.

Met zijn 16 assists heeft hij immers nog altijd Thierry Henry in het vizier. Die gaf in 2003 bij Arsenal 20 assists in één seizoen. Hij heeft nog zeven speeldagen om dat record te verbeteren.