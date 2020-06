Van Eetvelt ziet dat Anderlecht te lang heeft stilgestaan: "Twee veranderingen in 40 jaar, zo ga je kapot"

Karel Van Eetvelt is binnengehaald om Anderlecht eindelijk te moderniseren en vooruit te helpen. De club is volgens hem te lang blijven stilstaan en dat heeft mee de huidige problemen veroorzaakt.

Zo moet hij nu elke euro in twee bijten. "Van de sommen die we uitgeven, hebben we de komma naar links verschoven. De manier waarop de voorbije jaren is geïnvesteerd: sorry, dat was niet oké. Onze eerste bekommernis is het financieel gezond maken van de club. Het alternatief is failliet gaan. We moeten erdoor. Anderlecht had contracten tussen 300.000 en 3 miljoen euro. Sorry, maar 3 miljoen, dat is onaanvaardbaar", vertelt hij bij HLN.

Maar er moet ook geïnvesteerd worden. "Het probleem van Anderlecht is het gebrek aan vernieuwing. De laatste die heeft geïnnoveerd was Michel Verschueren met zijn loges. Daarna was er nog één structurele verandering waar de club beter is van geworden: de jeugd­academie in Neerpede. Twee veranderingen in veertig jaar: een bedrijf dat zo weinig transformeert, gaat kapot."

Drie pijlers

De veranderingen zijn al ingezet. "We gaan op drie dingen inzetten. Ten eerste investeren we in een sportieve staf die veel beter past bij de voetbal­stijl van Anderlecht en veel goedkoper is. De aanwerving van onze Engelse head of performance Damian Roden is al gebeurd. Ten tweede gaan we de club beter vermarkten, geïnspireerd door de NBA, maar al te veel wil ik daar niet over spreken. Ten slotte is er de infrastructuur . Het A-veld in het stadion was een akker geworden. Die is helemaal afgegraven en opnieuw aangelegd. Ook Neerpede heeft een nieuw kunstgras­veld gekregen.”