Leandro Trossard moet nog even wennen aan voetballen zonder publiek: "Na zestig minuten is het tempo al uit de match"

Leandro Trossard en Brighton hebben nog zeven wedstrijden om behoud in de Premier League veilig te stellen. Het moet wel nog tegen Liverpool, Manchester United en Manchester City.

"Ik hoop dat ik mijn bijdrage nog kan leveren door een assist of doelpunt te maken en zo een overwinning of gelijkspel uit de brand te slepen", geeft Trossard aan. "We hebben nog een moeilijk programma, maar je weet nooit hoe Liverpool bijvoorbeeld de rest van de competitie nog aanpakt."

Brighton begon alvast goed door te winnen van Arsenal en Leicester op een gelijkspel te houden. Dat die wedstrijden zonder publiek worden gespeeld, kan daar ook wel in geholpen hebben.

"Je merkt wel dat het tempo sneller uit een wedstrijd verdwijnt. Na zestig minuten verwatert het al. Dan kijken teams de kat al snel uit de boom, want er is geen publiek om hen op te zwepen."