Pijnlijk: Hamburg had aan punt genoeg, maar krijgt pak rammel en mag Bundesliga vergeten... Mangala pakt wel promotie

Het werd 1-5 tegen SV Sandhausen en daarmee zijn ze ook zeker van nog een jaartje in de Tweede Bundesliga. Heidenheim verloor ook, maar mag wel de play-offs spelen. VfB Stuttgart verzekerde zich van plek 2 en is na kampioen Arminia Bielefeld de tweede rechtstreekse promovendus. Dat betekent dat voormalig Belgisch jeugdinternational Orel Mangala volgend seizoen ook in de Bundesliga speelt.

2018-19:

🔵 Hamburg spend 26 of 34 matchdays in the top three

🔵 Hamburg finish the season in 4th, one point off the play-off spot of 3rd



2019-20:

🔵 Hamburg spend 30 of 34 matchdays in the top three

🔵 Hamburg finish the season in 4th, one point off the play-off spot of 3rd pic.twitter.com/TZZzhAIsC7