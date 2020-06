Hartverwarmend: Fans Dynamo Dresden steken spelers hart onder de riem na degradatie

Afgelopen weekend viel het doek voor Dynamo Dresden. De traditieclub degradeert uit de Tweede Bundesliga. Na afloop toonde een grote schare fans zich van hun grootste kant.

Steeds vaker zien we supportersprotesten wanneer het slecht gaat met hun club. Maar het kan ook anders, zo bewijzen deze indrukwekkende beelden.

Traditieclub Dynamo Dresden degradeerde dit weekend naar de derde afdeling. Toch werden de spelers door de fans toegejuicht, alsof ze net kampioen zijn geworden.

Of dit in lijn ligt met de coronavoorschriften durven we te betwijfelen, maar hartverwarmend is het in elk geval!