🎥 Michy Batshuayi heeft lovende woorden voor lid van technische staf Beerschot: "Door mensen zoals jij sta ik waar ik nu sta"

Pieter Jacobs, 'head of performance' van Beerschot, heeft een nieuw contract voor vier jaar getekend bij de club. Jacobs houdt de algemene fitheid van de ploeg in de gaten. In het verleden heeft hij al met heel wat wereldsterren samengewerkt.

Zo heeft Pieter Jacobs bijvoorbeeld Michy Batshuayi en Lassana Diarra begeleid. Michy Batshuayi stuurde een videoboodschap met lovende woorden over Jacobs. "Jij was belangrijk in mijn ontwikkeling. Door mensen zoals jij sta ik waar ik nu sta", aldus de Rode Duivel over de ‘head of performance’ op de website van Beerschot.

Ook Lassana Diarra is onder de indruk van het werk van Jacobs. "Hij is een echte professional. Hij maakt een programma op, maar hij houdt ook rekening met de voorkeuren van de speler. Nadat ik was vertrokken bij Olympique Marseille (Jacobs heeft daar een tijd gewerkt) ben ik met Pieter blijven werken. Hij werd een vertrouwenspersoon", legde Diarra uit op de website van de club.