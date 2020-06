Ruud Vormer wil niet weten van vertrek bij Club Brugge

Ruud Vormer heeft er alweer een sterk jaar opzitten bij Club Brugge en de Nederlander kan op wel wat interesse rekenen.

Nog een laatste avontuur, zou dat er nog inzitten voor Ruud Vormer? De aanvoerder van Club Brugge begint straks alweer aan zijn zesde seizoen voor Club Brugge en wist alweer indrukwekkende cijfers neer te leggen.

In 40 wedstrijden produceerde Vormer 3 doelpunten en 17 assists het afgelopen seizoen. De Nederlander voelt zich in zijn sas bij Club Brugge en in de Jupiler Pro League.

In HUMO geeft Vormer dan ook wat prijs over zijn toekomst bij Blauw-Zwart. "Ik heb nog niet echt nagedacht over mijn toekomst. Ik heb hier nog een contract voor twee jaar met optie op nog een jaar. Ik ben hier gelukkig en voel me goed bij de club."

Zien we Vormer straks zijn contract uitdoen en zijn carrière beëindigen bij Club Brugge?