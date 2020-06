'Standard moet zien af te rekenen met stevige concurrentie in strijd om Zweeds talent'

Standard wil graag het Zweedse talent Adi Nalic aantrekken, maar de Luikse club krijgt daarvoor stevige concurrentie.

Girondins de Bordeaux, Sampdoria en Sevilla hebben namelijk ook interesse in de Zweedse aanvallende middenvelder. Nalic vatte het seizoen aan bij Malmö, na een succesvolle uitleenbeurt bij Eskilstuna.

Vorig seizoen was Nalic nog goed voor vijf doelpunten in 20 wedstrijden en ook dit seizoen scoorde hij er al twee in negen wedstrijden. Bij Standard kunnen ze wel wat scorend vermogen gebruiken.

Al zal het wel moeilijk worden voor Standard om Nalic te overtuigen. De Zweed gaf zelf al aan dat zijn voorkeur in de Serie A of de Ligue 1 ligt.