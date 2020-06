Usual suspects kampioen: nummer 45 in Griekenland, 7 op rij in Oostenrijk

In België stak Club Brugge afgelopen seizoen met kop en schouders boven de rest uit. Maar in andere Europese landen duurt de hegemonie van bepaalde clubs al heel wat langer. Bijvoorbeeld in Griekenland en Oostenrijk.

Met nog zes speeldagen te gaan kroonde Olympiakos zich alweer voor de 45ste keer tot landskampioen in Griekenland. Een 1-2 zege op het veld van rivaal AEK Athene maakte de kloof met dichtste achtervolger PAOK Saloniki onoverbrugbaar. Bekendste spelers van Olympiakos zijn wellicht Mathieu Valbuena en het Turkse talent Emre Mor, die gehuurd wordt van Galatasaray. Ook in Oostenrijk is de 'nieuwe' kampioen bekend. Voor het zevende seizoen op een rij was het feest in Salzburg. Red Bull Salzburg versloeg zondag Hartberg met 3-0, terwijl concurrent LASK Linz verloor van Wolfsberg. Het is de elfde titel voor Salzburg sinds de overname door Red Bull in 2005.