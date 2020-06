OFFICIEEL: FC Barcelona laat jong toptalent voor tien miljoen euro vertrekken

FC Barcelona laat Marc Cucurella definitief naar Getafe vertrekken. De 21-jarige spanjaard werd dit seizoen verhuurd aan Getafe en hij deed het daar niet slecht met 6 assists in 31 wedstrijden.

Marc Cucurella wordt gezien als een enorm talent. Dit seizoen was hij één van de revelaties bij Getafe. De club wilde hem dan ook graag houden en ze besloten de aankoopoptie van tien miljoen euro te lichten.

Cucurella speelde slechts één wedstrijd voor de hoofdmacht van FC Barcelona. Dit seizoen was hij bij Getafe goed voor 6 assists in 31 wedstrijden in La Liga. Als Getafe beslist om de speler in de toekomst te verkopen, heeft Barcelona recht op 10% van de transfersom.