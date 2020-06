Manchester United-speler verdedigt Djokovic: "Men communiceerde dat men mocht doen wat men wou"

Novak Djokovic ligt zwaar onder vuur voor zijn toernooi dat hij organiseerde en dat blijkbaar de broeihaard was voor een groot aantal besmettingen. De Servische toptennisser krijgt nu wel steun van zijn landgenoot Nemanja Matic.

Djokovic organiseerde het toernooi, zonder enige acht te slaan op de coronamaatregelen. "Maar iedereen moet begrijpen dat de situatie in Servië op dat moment beter was dan in Engeland. Iedereen had de toestemming om te doen wat hij of zij wilde. Alles was toegankelijk, van shoppingcentra tot restaurants", aldus Matic bij Sky Sports.

De middenvelder van Manchester United begrijpt het en probeert hem te verdedigen. "In Servië werd het normale leven hervat nadat men er drie maanden niets had mogen doen. Je mocht je huis in die periode niet verlaten."

"Toen de lockdown werd afgeschaft, communiceerde men in Servië dat men mocht doen wat men wou. Voor het tennistoernooi van Novak was er zelfs een voetbalwedstrijd voor 20.000 toeschouwers en daar werd niets over gezegd. Ik bedoel: het is niet de fout van Djokovic dat hij dit toernooi heeft georganiseerd. Hij wilde zijn collega's gewoon helpen. Hij heeft in mijn ogen niets verkeerds gedaan."