Real Madrid vraagt om bescherming voor Hazard, die net als bij Chelsea een vooraf uitgekozen target is

Real Madrid maakt zich zorgen over de manier waarop Eden Hazard wordt aangepakt door de tegenstanders. De Koninklijke zou dan ook graag hebben dat hij wat meer in bescherming wordt genomen.

Hazard is nog maar net terug en heeft weeral last aan zijn enkel. Ook zijn hiel van de linkervoet baart Real zorgen. Niet verwonderlijk, want net als bij Chelsea krijgt de Rode Duivel heel wat te verduren. Zo lekte Real gisteren aan de Spaanse pers dat er om de 23 minuten een overtreding op hem wordt begaan. En dat zijn geen kleintjes, maar gewoon trappen op zijn net herstelde enkel om hem te destabiliseren.

Ze willen dan ook dat de scheidsrechters er meer aandacht aan besteden. Ze zien er immers moedwillige acties in van de tegenstanders om hem aan het twijfelen te brengen. De match tegen Espanyol was daar het ideale voorbeeld van.