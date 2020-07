Voormalig collega verwacht héél veel van nieuwe sterke man: "Anderlecht wint binnen vijf jaar de Champions League als Wouter daarin slaagt"

Wouter Vandenhaute is sinds enkele weken ook officieel de nieuwe voorzitter van RSC Anderlecht. Voor de zakenman is the sky alleszins the limit. Carl Huybrechts twijfelt dan ook geen seconde aan de slaagkansen.

RSC Anderlecht gooit met het nieuwe - of beter gezegd: hernieuwde - project en bijhorende paleisrevolutie de laatste troefkaart op tafel. Ook op Neerpede is er geen plan B, C, D of E meer voorhanden. “Wouter zal voor vernieuwing zorgen”, klinkt het bij voormalige collega Carl Huybrechts in Het Laatste Nieuws. “Anderlecht zal groeien én opnieuw bloeien. De werkethiek en de intensiteit van Vandenhaute zijn enorm.” Anderlecht zal groeien én opnieuw bloeien Huybrechts trekt zelfs een opvallende vergelijking. “Anderlecht wint binnen vijf jaar de Champions League als Wouter erin slaagt om de spelers even hard te laten werken als hij zelf doet. (lacht) Hij is een echte vernieuwer.”

