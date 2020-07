🎥 OFFICIEEL: Genk heeft topschutter van de Eredivisie binnen (en stelt hem voor met een héél leuk filmpje)

KRC Genk heeft Cyriel Dessers beet. De deal was al een tijdje in kannen en kruiken, maar de overgang is vanavond officieel gemaakt. De topschutter van de Eredivisie tekent een contract tot medio 2024 in de Luminus Arena.

KRC Genk betaalt een slordige vier miljoen euro - de transfersom varieert naargelang de bron - aan Heracles voor de topschutter uit de Nederlandse Eredivisie. "Nu ben ik waar ik wil zijn." 🔵⚪#CD9 #krcgenk #mijnploeg



Lees meer: https://t.co/e3xEYT1tac pic.twitter.com/lqJI564ROM — KRC Genk (@KRCGenkofficial) July 1, 2020 "Als kleine jongen droomde ik ervan om voor Genk te voetballen", scoort Cyriel Dessers meteen punten bij de fans. "Nu ben ik klaar. Ik ben waar ik wil zijn." Cyriel is jong, Belgisch én helemaal klaar om de stap te zetten Ook Dimitri De Condé is opgetogen met de transfer. "Cyriel heeft zich in Nederland uitstekend ontwikkeld als voetballer. Hij is jong, Belgisch én helemaal klaar om de volgende stap te zetten in zijn carrière."