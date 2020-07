KAA Gent wil corona buitenspel zetten met gloednieuw luchtzuiveringsysteem: "Maar afstand bewaren blijft essentieel"

Terwijl de chief cleaning officer binnenkort zijn intrede maakt bij Racing Genk kiest KAA Gent voor een revolutionair luchtzuiveringsysteem. De Oost-Vlamingen willen op die manier de verspreiding van het coronavirus tegengaan en 'zuivere lucht' aanbieden.

"Via bestaande ventilatiesystemen blazen we negatieve ionen de ruimte in. Zo’n ion valt alle vervuiling in de lucht aan en breekt het af", zegt directeur Christophe Fonteyne bij Het Nieuwsblad. Fonteyne is directeur bij Polvo PAC, de leverancier van de technologie.

Hoestdruppels

In een mum van tijd zijn schimmels, virussen en bacteriën dus uit de lucht van alle ruimtes van het stadion verwijderd. Toch biedt de nieuwe technologie nog geen antwoord op bijvoorbeeld directe hoestdruppels.

"Naast aerosolen zijn er de grotere druppels die we uithoesten en die binnen anderhalve meter neervallen", legt microbioloog Herman Goossens uit bij de krant. "Hiervoor gelden de afstandsregels. Afstand bewaren is hoe dan ook essentieel en dat zal zo blijven."