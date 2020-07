BMA verrast: degradatie Waasland-Beveren is toch volgens regels verlopen, Pro League moet niet naar 18

Het BMA volgt het advies van zijn auditeur niet. De Belgische Mededingingsautoriteit heeft vandaag beslist dat de degradatie van Waasland-Beveren wel volgens de regels is verlopen. De Pro League krijgt dus gelijk en wordt niet gedwongen om naar 18 clubs te gaan in 1A.

Dit kan grote gevolgen hebben. Terwijl meer en meer clubs gewonnen waren voor een competitie met 18 krijgen de voorstanders van 16 nu extra troeven in handen. Ze kunnen immers via de rechtbank niet meer gedwongen worden om naar 18 te gaan en dus zal er weer heel wat discussie aan te pas komen.

Waasland-Beveren krijgt zo een enorme klap, want de auditeur van het BMA had in zijn advies eerder geformuleerd dat de Oost-Vlamingen onterecht gedegradeerd waren. Wat er nu gaat beslist worden, is heel onzeker. De Pro League heeft nu immers de kans om bij het huidige competitieformat te blijven.

OHL en Beerschot moeten nog een wedstrijd afwerken om uit te maken wie er naar 1A kan. Op 7 juli kan er wel nog een ander competitieformat gestemd worden, maar daar is een meerderheid van 67 procent voor nodig.

Afwachten wat het BAS zegt...

De eerste juridische veldslag lijkt Waasland-Beveren dus verloren te hebben, maar er is nog hoop voor de spelers en supporters van de club.

Want het BAS moet zich nog uitspreken over de nietigheid van de Algemene Vergadering van de Pro League. Als die nietig wordt verklaard en dus niet rechtsgeldig was, vervallen alle beslissingen die toen genomen werden. Waasland-Beveren blijft dan gewoon nog in 1A aangezien der vergadering waarin beslist is om Waasland-Beveren te laten zakken niet geldig is.