Bayat verklapt dat Gent Watford heeft overboden in strijd om Nurio: "Ik moet eerlijk toegeven dat ik zo'n aanbieding niet uit Belgische hoek had verwacht"

De transfer van Nurio Fortuna van Sporting Charleroi naar KAA Gent gaat dezer dagen veelvuldig over de tongen. Vooral de transfersom is 'talk of the town'. Ook Mehdi Bayat doet er zijn zegje over.

De meeste bronnen spreken over een transfersom van zes miljoen euro. Ivan De Witte zelf sprak dan weer over een belangrijk bedrag. Dat kan je HIER nog eens nalezen. De woorden van Mehdi Bayat bewijzen dat de som méér dan aanzienlijk is. “De fans nemen het me kwalijk dat ik een rechtstreekse concurrent versterkt heb”, aldus de voorzitter van de Zebra’s in La Dernière Heure. “Ze hebben volkomen gelijk. Ik had hem ook liever naar het buitenland zien vertrekken. Ik moet eerlijk toegeven dat ik zo’n aanbieding niet uit Belgische hoek had verwacht.” De fans nemen het me kwalijk dat ik een rechtstreekse concurrent versterkt heb. Ze hebben volkomen gelijk De Buffalo’s lieten zelfs Watford FC verweesd achter. Nochtans kunnen we ons voorstellen dat de Engelsen op financieel vlak een extraatje kunnen doen. “Het klopt dat er een aanbod was”, besluit Bayat. “Maar Watford dreigt uit de Premier League te vallen, hé.”