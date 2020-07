Betaalde Gent écht zes miljoen euro voor Nurio? Ivan De Witte laat in zijn (financiële) boeken kijken

KAA Gent was de voorbije weken heel bedrijvig op de transfermarkt. Voor de komst van Nurio Fortuna moesten de Oost-Vlamingen diep in de buidel tasten. Maar klopt het wel dat er zes miljoen euro is betaald aan Sporting Charleroi?

Ivan De Witte zal de echte cijfers natuurlijk nooit openbaar maken, maar in Het Laatste Nieuws laat de voorzitter van de Buffalo’s uitschijnen dat Nurio Fortuna geen zes miljoen euro heeft gekost. “Al hebben we voor Nurio wel een belangrijke som betaald”, aldus De Witte. “Bovendien kan die som over verschillende boekjaren gespreid worden. Daarnaast waren onze andere aanwinsten vrije spelers (Davy Roef en Dino Arslanagic, nvdr.) of hebben we er niet veel voor moeten betalen.”