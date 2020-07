OH Leuven houdt spelers met afgelopen contracten aan boord als testers

Bij OH Leuven beschikte heel wat spelers over een aflopend contract. Daardoor was er enige onzekerheid over welke spelers nog beschikbaar zouden zijn voor de promotiefinale tegen Beerschot.

Met een slimmigheidje heeft OH Leuven die spelers tijdelijk aan boord weten te houden. Acht spelers traden in de oefenwedstrijd tegen Bierbeek aan als 'testers'. Zo kan OH Leuven de spelers toch nog even bijhouden, terwijl het onderhandelt over nieuwe contracten. Het gaat om Perbert, Keet, Schuermans, Tshimanga, Kotysch, Hubert, Aguémon en Croizet. De sterkhouders blijven dus voorlopig nog even bij OHL.