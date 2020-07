Protocol voor spelers en omkadering is bekend: 48 uur voor de match getest en daarna in quarantaine

De Pro League heeft het te volgen protocol voor de coronatesten doorgestuurd naar de profclubs. Minstens één keer per week moeten zowel spelers als omkadering getest worden.

De labo’s van het AZ Delta in Roeselare en MB Next in Louvain-La-Neuve zullen de tests uitvoeren. Iedereen die tot categorie 1 behoort, zijnde de spelers, de technische en medische staf, het omkaderend personeel, de materiaalmannen en de teammanager (maar niet hun bubbels), moet zich een keer per week laten testen via de gecentraliseerde procedure zoals uitgewerkt door de Pro League.

Vanaf de start van de competitie gebeuren tests op een moment zodat de resultaten ten vroegste 48 uur en uiterlijk 5 uur voor aanvang van de match bekend zijn. Elke test gebeurt dus ten laatste 48 uur voor een wedstrijd, waarna de spelers in quarantaine gaan. De labo’s komen naar de clubs om de testen af te nemen. Clubs moeten een ruimte voorzien die exclusief voor de testing dient. Om de testing in goede banen te leiden, moet elke profclub een vaste contactpersoon aanstellen voor de organisatie ervan. Die persoon zal ook aanwezig zijn bij de afname.

De resultaten van de tests komen binnen bij artsen aangesteld door de Pro League en de voetbalbond. Zij nemen bij positieve gevallen contact op met de clubdokter. Als iemand uit categorie 1 positief test, gaat die in quarantaine voor zeven dagen. Zijn ploegmaats moeten niet automatisch in quarantaine. Na een positieve test van een speler wordt de rest van de ploeg daags na de competitiematch opnieuw getest en moet de ploeg tot de uitslag van deze test met afstand trainen. Als iedereen vervolgens een negatieve test aflegt, kan er opnieuw normaal getraind worden.