Spaanse pers alweer lyrisch over Thibaut Courtois: "Gewoonweg spectaculair"

Toen Real Madrid afgelopen zomer Eden Hazard binnenhaalde, dacht iedereen dat hij de Spaanse club de titel ging bezorgen. Maar een jaar later is het die andere Belg die in alle Spaanse kranten staat.

Real Madrid behaalde donderdagavond een belangrijke zege in de strijd om de titel. Het versloeg een taai Getafe met 1-0, dankzij een penaltydoelpunt van Sergio Ramos.

Maar het was niet Sergio Ramos die daags nadien lof krijgt in de Spaanse kranten. Thibaut Courtois wordt gezien als de belangrijkste pion in het elftal van Zidane. "Thibaut Courtois was opnieuw de ster en verdient ondertussen zonder enige twijfel zijn derde Zamora-trofee", schrijft AS.

Die trofee wordt uitgereikt aan de beste doelman uit La Liga. En daar is de concurrentie groot met Marc-Andre Ter Stegen en Jan Oblak. "19 clean sheets in 38 wedstrijden, dat is gewoonweg spectaculair", voegt AS er nog aan toe.

"Indien Real Madrid de titel weet te winnen, dan mag het daarvoor grotendeels Thibaut Courtois voor bedanken. De doelman geldt als levensverzekering voor het team", schrijft die andere Madrileense krant Marca.