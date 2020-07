OFFICIEEL: Deinze haalt met William Dutoit flinke brok ervaring in huis

William Dutoit heeft een nieuwe club gevonden. De Franse doelman zat sinds 1 juli zonder club en werd vrijdagavond voorgesteld bij KMSK Deinze.

William Dutoit is de nieuwste zomertransfer van KMSK Deinze. De Oost-Vlamingen pikken de ervaren doelman gratis op. De 31-jarige Fransman was immers einde contract bij KV Oostende. Hij tekent een contract tot 2023 bij de kampioen van de hoogste amateurklasse die aan de slag gaat in 1B.

Met Dutoit haalt Deinze een brok ervaring in huis. In 2010 streek hij neer in België bij Francs Borains. Daarna trok hij naar STVV en de voorbije drie seizoenen droeg hij het shirt van KV Oostende. In totaal heeft hij meer dan 200 matchen in eerste en tweede klasse op de teller.