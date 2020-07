Anderlecht kan overbodige Saief slijten, maar dan moet het wel water bij de wijn doen

Anderlecht zit met een leger aan overbodige spelers. Velen zijn daarvan uitgeleend, op de hoop dat ze een club kunnen overtuigen hen definitief over te nemen.

Zo zit Kenny Saief bijvoorbeeld in Polen. De Amerikaan speelt er bij Lechia Gdansk en doet het daar redelijk goed. Zo goed dat de club hem dan ook definitief wil inlijven.

"Wij zijn tevreden over Saief en hij is tevreden over ons. We willen hem dan ook heel graag hier houden, maar dat is economisch gezien niet makkelijk. Alles hangt af van Anderlecht", zegt de coach van de Poolse club.

Anderlecht kan dus al afscheid nemen van Kenny Saief, maar dan zal het wel moeten inbinden. Nochtans kan Anderlecht het geld goed gebruiken. Destijds betaalde Anderlecht nog vier miljoen euro voor de flankspeler.