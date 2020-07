Lukas Van Eenoo fietst zich helemaal te pletter in Vlaamse Ardennen

Wat doet een voetballer in zijn vrije tijd? Fietsen blijkbaar, althans Westerlo-speler Lukas Van Eenoo toch. Hij trok erop uit in de Vlaamse Ardennen.

In een tocht van zo'n 90 kilometer ging Van Eenoo op stap met een bubbel van zo'n 10 personen. In die 90 kilometer is hij erin geslaagd om enkele mooie hellingen op te rijden: de Berendries, Molenberg, Valkenberg en Kanarieberg bijvoorbeeld.

Ook het sluitstuk van de Ronde Van Vlaanderen: Paterberg - Oude Kwarement mocht niet ontbreken op het programma. In totaal goed voor 1.250 hoogtemeters en een gemiddelde snelheid van 26,3 km/u. Niet elcht voor een amateur. Al postte Luka Van Eenoo er nog wel bij dat hij alleen maar meer respect heeft gekregen voor de profwielrenners.

Om u een beeld te geven: de profwielrenners leggen zo'n 260 kilomter af in de Ronde van Vlaanderen en gaan de renners meermaals over het duo Kwaremont-Paterberg