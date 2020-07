Oud-trainer Real Madrid en Brazilië test positief op Covid-19

Vanderlei Luxemburgo heeft positief getest op het coronavirus. Dat gaf de Braziliaanse coach zelf aan op Instagram.

De 68-jarige ex-coach van onder andere Real Madrid en het Braziliaanse nationale elftal deelde een video waarin hij toegeeft besmet te zijn geraakt.

"Tijdens een van de testen op de club kwam mijn test er positief uit. Ik ben dan ook meteen in quarantaine gezet. Ik vertoon geen symptomen. Ik voel me niet slecht en heb geen pijn. De dokters van Palmeiras volgen me elke dag op en behandelen me", gaf Luxemburgo aan.

Niet alleen de coach van Palmeiras werd getroffen door het virus. Ook vijf spelers en drie staffleden geraakten besmet. Hun namen werden nog niet vrijgegeven.