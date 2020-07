Sebastiaan Bornauw blikt tevreden terug op debuutseizoen: "Maar ik kan nog veel vooruitgang boeken"

Sebastiaan Bornauw zijn seizoen zit erop. De verdediger kwam vorige zomer over van Anderlecht en kan tevreden terugkijken op zijn eerste seizoen in de Bundesliga.

Bornauw werd al snel basisspeler bij Köln en manifesteerde zich meer en meer als sterkhouder. Niet alleen achteraan, maar ook vooraan. Bornauw wist maar liefst zes keer te scoren.

"Ik ben tevreden over het eerste seizoen, maar ik heb nog veel te leren. De topspelers hier weten al wat ze gaan doen nog voor ze hun actie beginnen, daar kan ik nog veel vooruitgang in boeken", vertelt Bornauw aan Sporza.

"Ik voel me hier goed in de Bundesliga. De liefde voor de sport is hier zo groot. Dat merkte ik al meteen bij mijn eerste wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Dan in de spelerstunnel staan is een geweldig gevoel."

Bornauw kwam vorige zomer voor zes miljoen over van Anderlecht en speelde in zijn eerste seizoen meteen 29 wedstrijden.