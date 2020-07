Protagonisten Pro League gearriveerd voor Algemene Vergadering: Louwagie betreurt terugtrekking Club Brugge

In het Crowne Plaza Hotel staat vandaag de belangrijke Algemene Vergadering van de Pro League op het programma. De laatste voor het zomerreces en de eerste fysieke bijeenkomst sinds lang, nadat er op de vorige bijeenkomsten on line werd overlegd.

Heel wat belangrijke knopen moeten doorgehakt worden. De modaliteiten van het tv-contract staan op de agenda, het voorstel van Cercle om met 18 ploegen in 1A aan te treden, de vraag van Beerschot om verduidelijking van een aantal beslissingen en de stemming over een nieuwe raad van bestuur.

Wat dat laatste betreft dropte Vincent Mannaert al een bommetje door te laten weten dat Club Brugge zich terugtrekt uit de raad van bestuur van de Pro League. Michel Louwagie van KAA Gent liet bij aankomst aan HLN weten dat spijtig te vinden.

Wijziging in bondsreglement?

Mogelijk komt er ook een wijziging in het bondsreglement die toelaat dat gestaakte matchen wegens slechte weersomstandigheden niet van in het begin moeten hernomen worden.Er is alleszins meer dan stof genoeg voor een intense vergadering met heel wat uiteenlopende standpunten. "We hebben altijd interessante bijeenkomsten", aldus Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever bij Sporza.