Mannaert spaart zijn kritiek niet: "We spelen niet enkel voetbal op de planeet België"

Club Brugge en Vincent Mannaert dropten gisteren een bommetje door zich niet herverkiesbaar op te stellen voor de Raad van Bestuur van de Pro League. De algemeen manager van blauw-zwart kwam vandaag nog eens terug op die beslissing.

Vincent Mannaert was vandaag aanwezig bij de Algemene Vergadering van de Pro League. De algemeen manager van Club Brugge herhaalde wat hij gisterenavond al in een mail liet weten: hij wil niet meer in de Raad van Bestuur zetelen.

“Club Brugge wil hiermee een signaal geven”, aldus Mannaert bij VTM Nieuws. “Wat ons betreft moet het veel meer over de inhoud gaan en niet meer over wie wanneer en waar zetelt.”

De nieuwe Raad van Bestuur bevat dus geen vertegenwoordiger meer van de landskampioen. “Ik heb mijn standpunt nog eens herhaald”, gaat Mannaert onverstoord verder. “We zullen zien of het de komende weken over de inhoud zal gaan.”

“We staan voor enkele grote uitdagingen”, besluit de manager van blauw-zwart. “Om te beginnen hoe we zullen omgaan met COVID-19. We spelen niet enkel voetbal op de planeet België. Het is een internationaal gegeven.”

Het wordt tijd dat we onszelf eens grondig laten doorlichten. Zo verder gaan heeft geen zin

En die laatste uitspraak is een duidelijke sneer. “Het kan niet dat er over elk klein punt continu verschillende meningen zijn en dat iedere beslissing nadien in vraag wordt gesteld. Het wordt tijd dat we onszelf eens grondig laten doorlichten. Zo verder gaan heeft geen zin.”