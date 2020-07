De Brugse helden van 2018: waar zitten ze nu?

In het tweede opeenvolgdende seizoen in 1A sinds de promotie in 2018 kon Cercle Brugge maar ternauwernood aan degradatie ontsnappen. Het was een waar mirakel, maar ook de thriller tegen Beerschot in 2018 was onvergetelijk. Waar zitten de hoofdrolspelers van toen nu?

Trainer - Frank Vercauteren

José Riga werd tijdens het seizoen vervangen en de missie voor Vercauteren was duidelijk: Cercle weer naar eerste brengen. Vercauteren slaagde daar ook in, maar trok op 1 juli naar het Midden-Oosten, waar hij het een paar maanden volhield. In 2019 streek hij samen met Vincent Euvrard neer bij het noodlijdende OH Leuven. Ze kregen de club op de rails, waarna Vercauteren terugkeerde naar 'zijn' Astridpark.

Doelman - Paul Nardi

De jonge keeper werd voor twee seizoenen gehuurd van moederclub Monaco. Hij zorgde in 2018/19 mee voor het behoud en werd in de zomer van 2019 voor 1,5 miljoen euro verkocht aan FC Lorient in de Ligue 2. Hij was er titularis.

LB - Emmanuel Imorou

De ervaren linkervleugelverdediger kwam op huurbasis over van Caen en speelde daar nog 16 matchen in de Ligue 1 na de promotie van Cercle. In de zomer van 2019 was hij er einde contract en pas tegen eind september vond hij een nieuwe club: Thonon Évian in de Franse derde klasse.

RB - Lloyd Palun

Na een seizoen eerste klasse als basisspeler was hij einde contract en werd hij opgepikt door Guingamp. Palun startte dit seizoen 14 keer in de basis in de Ligue 2.

CV - Benjamin Lambot

De aanvoerder liep na een half seizoen in 1A een vervelende blessure op en was in play-off 2 pas opnieuw fit. Hij kreeg geen nieuw contract en maakte een verrassende overstap naar Cyprus, waar hij het naar zijn zin had. Een nieuw contract zat er door de coronacrisis echter niet in, waardoor de centrale verdediger nu op zoek is naar een nieuwe uitdaging.

CV - Benjamin Delacourt

Voor Delacourt was er een plaats als invaller weggelegd in 1A. In play-off 2 kwam hij zelfs meer in actie dan in de reguliere competitie. Na de play-offs vond hij een akkoord met RDWM, waar hij contractvrij naartoe trok. Met de Brusselaars gaat hij straks opnieuw in 1B aan de slag.

CV - Jérémy Taravel

De Fransman nam de aanvoerdersband over van Lambot en in het afgelopen seizoen kende hij de nodige blessurelast. Hij lag ook niet in de bovenste schuif bij Bernd Storck, maar in de voorbereiding op het nieuwe seizoen krijgt hij opnieuw zijn kans.

CM - Isaac Koné

Vierde twee promoties op rij. Met Antwerp in 2017 en met Cercle in 2018. Met de Vereniging bleef hij wel aan boord in 1A. Bij afwezigheid van Taravel was hij zelfs aanvoerder. Zijn contract bij Cercle liep in 2019 af en Koné tekende niet bij een nieuwe club.

CM - Xavier Mercier

Een seizoen na de promotie werd hij weggeplukt door het ambitieuze OH Leuven, dat ook naar 1A wou promoveren. Of dat lukt weten we na de return van de promotiefinale tegen Beerschot. Mercier was dit seizoen wel een van de smaakmakers in de Proximus League.

LV - Guevin Tormin

Net zoals Paul Nardi werd Tormin voor twee jaar gehuurd van Monaco. In 1A kwam hij nog geregeld aan spelen toe, maar het was niet voldoende voor een kans bij de Franse topclub. Hij verkaste vorige zomer naar Chateauroux (Ligue 2) waar hij sporadisch een invalbeurt kreeg.

RV - Cryzan

Cercle Brugge was een van de vele ploegen waaraan de Braziliaanse flankspeler werd uitgeleend door Athletico Paranaense. Na een succesvol seizoen in Saudi-Arabië verkocht Paranaense hem op 1 januari van dit jaar aan de Portugese eersteklasser Santa Clara. In de spectaculaire zege tegen Benfica (3-4) scoorde Cryzan als invaller de 3-3 en de 3-4.

CA - Irvin Cardona

Samen met Nardi was hij misschien wel de meest talentvolle Monaco-speler die Cercle aan promotie hielp. In de Jupiler Pro League scoorde hij nog zes goals en zo kon Monaco hem vorige zomer voor een aardig bedrag verkopen. Stade Brest telde 1,5 miljoen euro voor hem neer. Cardona was in de Ligue 1 goed voor zes goals en drie assists.