Anderlecht-huurling Mohammed Dauda kan op interesse rekenen van verschillende clubs na prima uitleenbeurt

Mohammed Dauda is een van de vele huurlingen die overbodig zijn bij Anderlecht. Via een sterke uitleenbeurt probeert de club hem definitief van de hand te doen.

En dat lijkt gewerkt te hebben. In 24 wedstrijden wist Dauda vijf doelpunten te maken en gaf hij twee assists. Niet genoeg om Esbjerg van degradatie te behoeden, maar wel voldoende om een goede indruk achter te laten.

Verschillende andere eersteklassers zijn geïnteresseerd in de diensten van de 22-jarige Ghanees. Anderlecht kan zich dan ook snel aan enkele concrete aanbiedingen verwachten.

Dat komt de club goed uit, want Dauda is een van de vele huurlingen voor wie er geen toekomst meer is bij Anderlecht. Met de verkoop van de Ghanees komt er weer wat salaris- en transferbudget vrij.