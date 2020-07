"Neymar is het perfecte voorbeeld van hebzucht"

Neymar maakte in 2017 voor een recordbedrag van 222 miljoen euro de overstap van Barcelona naar PSG, ondertussen zou de Braziliaan al terug willen keren naar Barcelona. En dat wordt hem niet in dank afgenomen.

In hetzelfde interview met The Guardian, waarin Juninho in tranen uitbarstte (daarover leest u meer HIER), gaat de Braziliaan dieper in op het gedrag van zijn landgenoot Neymar.

"In mijn land heerst een cultuur van hebzucht. Het beste voorbeeld daarvan is Neymar. Die koos voor het geld en ging naar PSG. In Brazilië wordt er aangeleerd om enkel om geld te geven. PSG deed er alles aan om hem aan te trekken en geeft hem nog steeds alles."

"En nu wil hij alweer vertrekken. Nog voor zijn contract daar ten einde is. Hij zou wat meer dankbaarheid moeten tonen en iets teruggeven aan de club", doelt Juninho op het feit dat Neymar PSG nog geen Champions League kon schenken.

Over de kwaliteiten van de Braziliaan twijfelt Juninho niet. "Hij behoort tot de top drie ter wereld. Hij is de enige die het niveau heeft van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Hij is snel, sterk, scoort gemakkelijk en geeft veel assists. Maar als persoon heeft hij nog veel progressie te boeken. Hij moet volwassen worden."