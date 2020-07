Juninho barst in tranen uit tijdens interview over situatie Brazilië: "Hoe kan het dat de politie een achtjarig meisje doodschiet?"

Juninho, momenteel technisch directeur bij Olympique Lyon, barstte in een interview met The Guardian in tranen uit. De voormalige spelmaker kon zijn tranen niet bedwingen toen hij het had over de situatie in zijn thuisland, Brazilië.

Net als in Amerika ondervindt Brazilië veel last van politiegeweld. Gemiddeld sterven er vijf mensen per dag door toedoen van een politieagent. Dat zou worden aangemoedigd door de rechtse president Jair Bolsonaro, die criminaliteit met de harde hand wil aanpakken. "In Brazilië leven er duizenden George Floyds. Zo iets gebeurt in Brazilië dagelijks. We weten daar niets van, maar elke dag lijden daar duizenden mensen onder. Hoe kan het zelfs dat een achtjarig meisje door de politie wordt doodgeschoten? Ik kan zo'n dingen moeilijk geloven." In Brazilië werd de achtjarige Agatha Felix doodgeschoten nadat de politie het vuur had geopend op een motorrijder dat het wou aanhouden.