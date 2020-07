Man die titeldroom Inter aan diggelen schoot was vier jaar geleden nog een vluchteling

Inter lijkt de titel wel te kunnen vergeten. In eigen huis verloor het verrassend van Bologna, waardoor het al elf punten achterstand telt op leider Juventus.

De man die de titeldroom aan diggelen schoot was de 18-jarige Musa Juwara. De jonge Gambiaan knalde de gelijkmaker tegen de touwen, waarna landgenoot Musa Barrow voor de zege zorgde.

Het verhaal van de 18-jarige Juwara is een opmerkelijk verhaal. Juwara was vier jaar geleden nog namelijk vluchteling. Hij werd toen op een boot gezet richting Sicilië, op weg naar een beter leven.

Hij werd toen in het Italiaanse dorpje Avigliano geplaatst, waar de coach van het lokale team hem onder zijn hoede nam. Hij maakte indruk en dat was Chievo Verona opgevallen. Zij haalden Juwara in huis en daar belandde hij in het beloftenelftal, waarmee hij aan het internationale toernooi Viareggio Cup meedeed.

Ook daar wist Juwara de weg naar het doel te vinden en Bologna besloot om een half miljoen euro neer te tellen. Ondertussen wist Juwara voor Bologna al te debuteren op het hoogste niveau en schiet hij titeldromen kapot van Italiaanse topclubs.