OFFICIEEL: Club Brugge verlengt contract van ervaren middenvelder

Club Brugge is druk in de weer voor volgend seizoen. Nadat eerder al de contracten van Mats Rits, Charles De Ketelaere en Brandon Mechele werden verlengd, is er nu besloten om het contract van Balanta open te breken.

Club Brugge maakte het nieuws zelf op een originele manier bekend via Twitter. Zo zien we Balanta in de regiekamer knoeien aan een live-uitzending van de club. De 27-jarige Colombiaan is een belangrijke speler voor Club Brugge op het middenvelder. Hij speelde dit seizoen over alle competities samen 26 wedstrijden voor de Belgische topclub en daarin was hij goed voor 3 doelpunten en 1 assist. Wanneer iemand ongemerkt de regiekamer van onze live-uitzending binnensluipt.. 🕵🏾‍♂️ pic.twitter.com/XbNEFiyXNQ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 9, 2020