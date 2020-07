Einde van gokbedrijven als sponsors in de voetbalwereld?

● 17 clubs in La Liga hebben sponsordeals met gokbedrijven● 10 clubs in de Premier League en 17 in de Championship zijn momenteel gesponsord door gokbedrijven● In het Verenigd Koninkrijk is committee opgesteld● In Spanje dient Minister van Economie en Consumenten een wetsvoorstel in

Premier League: In Engeland gaan al langer stemmen op om gokbedrijven te bannen van shirts. De “House of Lords” hebben daarom een speciaal committee opgesteld. Zij hebben de impact van de gokindustrie in het Verenigd Koninkrijk onderzocht.



Dit seizoen hebben meer dan de helft van de clubs in de Premier League en 17 clubs in de Championship een gokkantoor als sponsor. In het vernietigende report van het committee, dat maar liefst 192 bladzijden bevat, waarschuwen ze dat er veel meer actie moet ondernomen worden om gokken te voorkomen. In Engeland is er al een wetgeving, de ’Gambling-Act’, die daarvoor zou moeten dienen, maar volgens de werkgroep moet die veel strenger toegepast worden. Te starten met het bannen van gokreclame op shirts van clubs. “Er mag geen gokreclame meer zijn in, rondom of tijdens sportwedstrijden.” Ze willen op lange termijn alle gokreclame aan banden leggen, maar beseffen dat meteen inbrengen voor de Premier League en veel kleinere clubs een economisch nefast zou kunnen zijn. “Daarom willen we flexibel zijn en dit tijd geven. Eventueel drie jaar, om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. In die drie aanpassingsjaren zou het wel verboden zijn om nieuwe sponsordeals aan te gaan met gokbedrijven of bestaande deals te vernieuwen. Zo geven we clubs wel de tijd om alternatieven te zoeken.” Engelse Football League lijkt niet in het verhaal mee te gaan: “De goksector levert een bijdrage van £40m per seizoen aan de competitie en de clubs en met alle financiële problemen die corona met zich meegebracht heeft is die ‘significante’ bijdrage “nu belangrijker dan ooit.” Verder is ze van mening dat samenwerken met gokkantoren om gokproblemen te voorkomen met campagnes veel meer nut heeft dan de reclame te verbieden.

Het moet wel gezegd worden dat de EFL zelf een sponsordeal heeft met een gokbedrijf. De Premier League, die in tegenstelling tot de EFL geen deal heeft met een gokbedrijf reageert alvast genuanceerder: De Premier League zou graag haar volledige medewerking verlenen aan de overheid om de ‘Gambling-act’ te herzien. De voorzitter van de Premier League, Richard Masters, laat weten:

Gokken heeft een streng toezicht nodig. Maar het is aan de clubs zelf om te kiezen als ze een samenwerking willen aangaan met een gokbedrijf of niet. La Liga: In Spanje zijn de plannen veel concreter. De Minister van Economie en Consumenten, Alberto Garzon, heeft een plan ingediend bij de Europese Commissie om de marketingopties van de gokindustrie zwaar aan banden te leggen bij professionele sporten. Volgens El Confidencial, wil minister Alberto Garzon dat gokreclame op TV, Radio, en andere media gelimiteerd wordt naar 1 uur per dag, tussen 13u en 17u. Verder wil hij ook een volledig verbod op sponsoring op kits en in stadions. Een andere opvallende maatregel is dat hij wil dat het verboden wordt om een stadion, ploeg of competitie te noemen naar een gokbedrijf. Daardoor zouden gokkantoren dus geen naamrechten meer kunnen kopen. Welkomstpakketten van gokkantoren voor nieuwe klanten wil hij beperkt zien tot maximum €100. Als de regeling erdoor komt zou dit wel eens serieuze kopzorgen voor La Liga kunnen betekenen.

Alle clubs met uitzondering van Real Sociedad, Real Valladolid en Villareal hebben commerciële deals met gokbedrijven. Valencia, Sevilla, Levante, Osasuna, Granada, Leganés, Alavés en Mallorca hebben tevens allemaal een gokkantoor op hun shirts.