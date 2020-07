In Nederland worden 20 tot 40 procent van de fans terug verwelkomd in de stadions, uitfans nog niet toegelaten

In de Johan Cruijf Arena is het momenteel nog leeg. Maar daar komt binnenkort verandering in. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond heeft zonet beslist dat ploegen deze maand terug fans mogen ontvangen mits opvolgen van strenge corona-maatregelen.

Nederlandse stadions mogen vanaf deze maand terug 20 tot 40 procent gevuld worden mits ze strenge coronamaatregelen volgen. Uitfans worden nog niet toegelaten. Verschillende burgemeesters en politiecorpsen hadden aangegeven dat ze de toestroom van fans niet zouden kunnen beheersen, dus zijn ze tijdens de opstartfase nog niet welkom. Tijdens de oefenwedstrijden mogen clubs die toestemming krijgen van hun burgemeester dus beperkt publiek toelaten. De bezoekers zouden op een slimme manier over het stadion verdeeld worden en op basis daarvan wordt de capaciteit van toegelaten fans berekend. Personen uit hetzelfde huishouden en kinderen onder de 18 jaar mogen wel naast elkaar zitten. Maar supporters van 18 jaar en ouder die niet uit hetzelfde huishouden komen, moeten 1,5 meter afstand houden. Dat betekent in de meeste stadions dat er drie à vier stoelen tussen de fans in leeg moeten blijven. In het protocol, gedoopt ’Veilige opstart betaald voetbal 2020-’21’, staan verschillende voorwaarden, voorschriften en adviezen aan de clubs. Het document is samengesteld door een werkgroep die onder andere bestond uit leden van verschillende supportersorganen, de KNVB zelf en de rechtenhouder FOX Sports.