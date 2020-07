Russische jeugdspeler die door bliksem werd geraakt, is uit coma gehaald

Een 16-jarige jeugdspeler van de Russische derdeklasser Znamya Truda, werd afgelopen weekend op training geraakt door bliksem. Gruwelijke beelden van het moment waarop de doelman geraakt werd gingen viraal op sociale media.

Bizar ongeluk afgelopen weekend in Rusland. Een jeugdspeler werd er geraakt door bliksem, meldt Het Laatste Nieuws. Op de beelden is te zien hoe de doelman tijdens de training naar de bal wandelt en net voor er contact is er plots een felle flits te zien is gevolgd door rook. Zaborovsky viel meteen neer op de grond.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en ze dienden ook de eerste zorgen toe. De tiener werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij door de ernst van zijn verwondingen meteen in kunstmatige coma werd gebracht.

Znamya-directeur Igor Mayorov benadrukte dat er op het moment van de inslag eigenlijk geen sprake was van onweer. "Er was een beetje wind en bewolking, maar geen regen en al helemaal onweer, want dan hadden we zeker niet getraind.



Ondertussen kwam de club al met een update over de toestand van de jongen. De jongen werd uit de kunstmatige coma gehaald en ademt alweer zelfstandig.

Volgens de vader is het nog afwachten, maar blijven ze positief en denken ze dat hij opnieuw zal kunnen voetballen.

Hieronder kan u de video zien van het moment van de blikseminslag: