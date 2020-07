KV Oostende wil defensie versterken met basispion van Union

KV Oostende heeft nog heel wat werk voor de boeg om een kern samen te stellen voor volgend seizoen. Een van de belangrijkste dossiers is momenteel dat van Ismaël Kandouss, de centrale verdediger van Union.

KV Oostende moet zich beraden over een nieuw bod. Union heeft namelijk een eerste bod op Ismaël Kandouss geweigerd. De in Frankrijk geboren Marokkaan (22) ligt nog maar tot 2021 vast bij de Brusselaars, die nog wel een optie hebben om hem een jaar langer vast te leggen.

Kandouss eerste CV voor Oostende?

Een centrale verdediger is momenteel een absolute prioriteit voor KV Oostende. In de voorlopige kern zit geen enkele speler die in dat profiel past. Kandouss streek anderhalf jaar geleden naar bij Union en maakte in zijn 44 optredens voor de club een heel goede indruk.

In de winter werd hij al in verband gebracht met KV Kortrijk. Ook het bod van de Kerels (600.000 - 800.000 euro) werd destijds naar de prullenmand verwezen door de hoofdstedelingen.