Union weigerde bod van 800.000 euro uit 1A voor centrale verdediger Kandouss

Union heeft de kans om een recordtransfer voor een club uit 1B te realiseren laten liggen. Les Unionistes weigerden een bod van 800.000 euro voor Ismaël Kandouss.

KV Kortrijk zag in Ismaël Kandouss de ideale vervanger voor Gary Kagelmacher, maar Union weigerde hem te laten gaan. Kandouss is een centrale verdediger van 22. In januari van vorig jaar kwam hij voor zo’n 50.000 euro over van de Franse derdeklasser USL Dunkerque.

Kandouss is één van de beste centrale verdedigers uit 1B. Dat was ook KVK opgevallen, maar wellicht zit men bij Union nog met de zaak-Faïz Selemani in het achterhoofd. Die vertrok afgelopen zomer transfervrij naar het Guldensporenstadion.

“Kortrijk bood 800.000 euro voor Ismaël”, vertelde makelaar Thomas Buanec in een gesprek met onze zustersite Walfoot. “Een centrale verdediger die nog maar anderhalf jaar onder contract ligt. Het is onbegrijpelijk dat Union zo’n recordsom laat liggen.”

“Ismaël heeft zich altijd professioneel opgesteld ten opzichte van Union. Dat de club hem zo’n belangrijke stap in zijn carrière ontzegt is onbegrijpelijk.” Kortrijk heeft de piste-Kandouss intussen opgegeven en haalde Timothy Derijck weg bij AA Gent.