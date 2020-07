Vierdubbele pech voor KRC Genk: coronageval, Kouassi heeft malaria, afgelaste oefenmatch en nieuwkomer zit vast op ander continent

Het zit niet mee voor Racing Genk. Paul Onuachu testte positief op het coronavirus en Eboué Kouassi heeft malaria. Normaal zou Genk dit weekend oefenen tegen KAA Gent, maar de Oost-Vlamingen zien dat niet meer zitten.

Eerder deze maand werd er al een oefenpartij tussen Waasland-Beveren en KV Mechelen afgelast en zaterdag gebeurt hetzelfde met de vriendschappelijke match tussen Gent en Genk. De Buffalo's zien die match volgens Het Laatste Nieuws niet zitten vanwege het coronageval bij de tegenstander. Onuahu testte positief op Covid-19.

Bovendien meldt HLN dat Eboué Kouassi is opgenomen in het ziekenhuis met malariasymptomen. Hij zou dus voor even buiten strijd kunnen zijn. Tot slot zit Genk-aanwinst Daniel Muñoz nog vast in Colombia. Een chartervlucht nemen met andere Colombiaanse topsporters is een optie, maar dat is nog niet voor meteen, áls Munoz al mee mag op die vlucht... Hij zal dus een groot deel van de voorbereiding missen.