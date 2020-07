Mogen de pas voorgestelde kalender en het format met 16 clubs alweer de prullenmand in na het vonnis van het BAS?

Waasland-Beveren heeft zijn slag thuisgehaald. De club die door de beslissing van de Pro League moest degradaren heeft die beslissing nietig laten verklaren bij het Belgisch Arbitragehof voor Sport (BAS). Dat zou grote gevolgen kunnen hebben voor de reeds gemaakte plannen van de Pro League.

De Pro League heeft besloten om na 29 speeldagen een streep onder de competitie te trekken. OHL of Beerschot maken onderling uit wie promoveert. Waasland-Beveren werd, ondanks het feit dat ze zich op speeldag 30 nog konden verzekeren van het behoud, veroordeeld tot 1B.

Format met 16 de vuilbak in?

Op die beslissing heeft de Pro League ook verder gebouwd. Zo werd er besloten om met 16 ploegen in 1A te blijven en werd er woensdag een kalender voorgesteld. Maar wat is die nog waard na de beslissing van het BAS? De beroepsinstantie heeft geoordeeld dat de degradatie van de Waaslanders ongeoorloofd was. In principe kunnen ze dus in 1A blijven.

Dus dan zijn de zestien ploegen voor volgend seizoen ingevuld. Maar daar zullen Beerschot en OH Leuven dan weer beroep tegen aantekenen, want zij kunnen daardoor niet naar 1A. Een competitie met 17 dan? Of wordt er straks beslist om speeldag 30 alsnog af te werken? Maar ook dan zal er de nodige tegenkanting zijn...

De Pro League zit alvast met de handen in het haar. Op 9 juli komt de Algemene Vergadering weer samen voor een crisisberaad.