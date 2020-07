Dion Cools pakt de titel in Denemarken na winst tegen uittredend landskampioen

In Denemarken heeft Dion Cools zich met FC Midtjylland tot kampioen gekroond. Voor de club, gecoacht door ex-Club Brugge-speler Brian Priske, is het de 3e titel in de geschiedenis van de club.

Midtjylland pakte donderdagavond de titel door winst tegen uittredend landskampioen Kopenhagen. Met nog vijf matchen te gaan hebben ze een kloof van 17 punten op Kopenhagen. Dion Cools bleef wel negentig minuten op de bank in de 3-1-winst. Dit bericht bekijken op Instagram Champions 2019-2020 🐺 Een bericht gedeeld door Dion-Johan Cools (@djcools21) op 9 Jul 2020 om 1:33 (PDT)