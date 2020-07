KV Mechelen geeft twee jongeren kans om zich te tonen

KV Mechelen is momenteel op stage in Tubeke. Het is vandaag de laatste dag, maar toch liet Wouter Vrancken nog twee jongeren overkomen om bij de groep aan te sluiten.

Het gaat om twee spitsen: Laurens Symons (18) en Alexander Quadflieg (17). Symons kwam in januari over van Lokeren en Quadflieg mocht eerder al eens mee op stage. Gezien de blesseerden zijn ze beiden welkom. KV Mechelen speelt morgen twee keer zestig minuten tegen Club Brugge met twee verschillende elftallen. Engvall, Vranckx, Dassy, Schoofs en Coucke (schaafwonde) bleven binnen, weet GvA.