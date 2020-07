Coronavirus stuurt voetbalplannen nog steeds in de war: positieve test zorgt meteen voor afgelastingen in Zwitserland

Voetbalwedstrijden laten doorgaan in coronatijden: het blijft een huzarenstukje. Ook in Zwitserland worden er wedstrijden georganiseerd, niet enkel in de grootste Europese competities dus. Maar ze moeten in Zwitserland nu wel terug overgaan tot afgelastingen.

Ook daar is het testen van spelers een belangrijke voorwaarde om wedstrijden te kunnen laten doorgaan. Mirlind Kryeziu, de verdediger van FC Zürich, heeft positief getest op het coronavirus. De speler vertoonde al lichte symptomen en zat daarom thuis in quarantaine. Doordat hij nu effectief besmet blijkt te zijn, moeten ook zijn ploegmaats en personeel van de club tien dagen in zelfisolatie. De wedstrijd van zaterdagavond tegen FC Sion kan zo uiteraard niet doorgaan. Ook een volgende wedstrijd, dinsdag in en tegen Basel, moet afgelast worden. Overleg met liga FC Zürich geeft aan in nauw contact te staan met de Zwitserse profliga om de verdere gang van zaken te bespreken en de uitgestelde wedstrijden opnieuw in te plannen.