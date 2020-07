Mag Man City volgende seizoenen Champions League spelen of niet? TAS maakt datum van beslissing bekend

Het Manchester City van Kevin De Bruyne kent weldra zijn lot in de zaak over de Financial Fair Play. UEFA schorste City voor twee jaar, maar de ploeg uit Manchester ging in beroep bij het TAS. Die instantie is zo goed als klaar om zijn verdict mee te delen.

In een persbericht kondigt TAS aan dat het maandag de ultieme beslissing over de eventuele schorsing van Man City openbaar zal maken. Indien het TAS het oordeel van de UEFA bevestigt, kan City de komende twee seizoenen geen Champions League spelen. Financiële gevolgen Op zulke uitsluiting zitten De Bruyne & co uiteraard niet te wachten. Het is dan ook de vraag of City in dat geval geen sterkhouders ziet vertrekken. Financieel zou het voor de club betekenen dat het zo'n 100 miljoen euro misloopt. Het heeft ook al een boete opgelegd gekregen door de UEFA van 30 miljoen euro. Sowieso zal Man City wel de huidige Champions League-campagne kunnen afwerken. Het heeft goede kaarten in handen om de kwartfinales te bereiken, want in de heenmatch van de halve finales ging het met 1-2 winnen bij Real Madrid.