Vanaf volgend seizoen kan u de beelden van de Jupiler Pro League bekijken... via KBC Mobile app

Wie volgend seizoen de hoogtepunten van een wedstrijd uit de Jupiler Pro League wil bekijken, zal dat voortaan kunnen doen via de KBC Mobile app.

U hoeft geen klant te zijn van KBC om de beelden te bekijken, maar fans van de Jupiler Pro League zullen volgend seizoen naar de banking-app van KBC moeten gaan om een samenvatting van de beste momenten uit een wedstrijd te zien.

KBC heeft namelijk de exclusieve rechten gekocht voor het aanbieden van mobiele clips tijdens wedstrijden. Ook de niet-exclusieve rechten op online samenvattingen heeft KBC aangekocht.

"Alle voetballiefhebbers, zowel klanten als niet-klanten van KBC, zullen vanaf eind augustus KBC Mobile kunnen gebruiken om de goals en hoogtepunten tijdens de match én alle samenvattingen op het einde van het voetbalweekend te bekijken", meldt KBC.

De KBC Mobile app is ook de enige app in België die een 'Goal Alert' zal aanbieden. Dat zit in de prijs voor de KBC-klanten die een KBC-Plusrekening hebben, voor anderen kan die dienst voor een democratische prijs aangekocht worden.