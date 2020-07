De eerste degradant in de Premier League is gekend, Watford doet goeie zaak

Met Norwich City is de eerste degradant uit de Premier League bekend. De kampioen van vorig seizoen uit de Championship leed een 0-4 nederlaag tegen West Ham United en kan zich niet meer redden. Michail Antonio scoorde vier keer.

Norwich bengelt met 21 punten op de twintigste en laatste plaats en heeft, met nog drie wedstrijden te gaan, een onoverbrugbare achterstand van 13 punten op nummer zeventien Watford.

Watford deed zaterdagnamiddag tevens een goede zaak in de strijd om het behoud in de Premier League. The Hornets, met Christian Kabasele de hele wedstrijd op het veld, versloegen Newcastle United met 2-1. Watford heeft 34 punten en staat daarmee 17de, evenveel als West Ham. Bournemouth en Aston Villa volgen al op respectievelijk zes en zeven punten, maar hebben nog een match te goed.