Real Madrid opnieuw een stapje dichter bij de titel na een uitstekende avond voor de Rode Duivels

Real Madrid ligt nu echt wel in poleposition om zijn 34ste landstitel te veroveren. De Koninklijke boekte een soevereine zege tegen laagvlieger Alaves en zet zo zijn directe belager Barcelona opnieuw op vier punten. Er was ook goed nieuws voor onze Rode Duivels in het maagdelijke witte truitje.

Courtois hield al voor de vijfde keer op rij zijn netten schoon. Zorgenkind Hazard mocht acht minuutjes meespelen, een hoopvol signaal naar de rest van de competitie en natuurlijk de apotheose van de Champions League toe. De wedstrijd zelf bleek alweer een lesje in efficiëntie. Alaves kon in de gehele wedstrijd op basis van kansen zeker een woordje meespreken, maar Real toonde zich opnieuw dodelijk efficiënt. Benzema zette voor de rust opnieuw een penalty om. Asensio deed, na een assist van diezelfde Benzema, de boeken helemaal toe voor de Spaanse laagvlieger na de rust. 🏁 FP: @RealMadrid 2-0 @Alaves

⚽ @Benzema 11' (p), @marcoasensio10 51'#Emirates | #RMLiga pic.twitter.com/XnBAQb9U1L — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 10, 2020