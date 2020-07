Fans van Waasland-Beveren schrijven open brief aan bestuur: "Niveau 1A onwaardig"

Voor de fans van Waasland-Beveren zijn het geen leuke tijden. Hun club degradeerde uit 1A, al heeft het nog een waterkansje om erin te blijven via het BAS. De fans hebben dan ook openlijk hun kritiek geuit.

In een open brief aan het bestuur hekelen de supporters de gang van zaken bij de club. Vooral sportief en commercieel gaat het volgens hen niet goed met Waasland-Beveren. "De fans zijn altijd op het niveau van eerste klasse geweest, de club niet. Hoeveel kan een supporter te verduren krijgen?"

Het transferbeleid laat de laatste jaren te wensen over. De club investeert steevast is een leger aan huurlingen. "Hoe kunnen we een toekomst opbouwen als na elk seizoen de sterkhouders terugkeren naar hun moederclub? Zo gaat het er al jaren aan toe, al ligt de focus nu wel weer terug op jong én Belgisch."

"Waasland-Beveren is de laatste jaren een trainerskerkhof geweest en wij hopen dat Nicky Hayen niet hetzelfde lot ondergaat als zijn voorgangers."

De supporters hopen snel weer van goed voetbal te kunnen genieten. "Als supporter kregen we de laatste jaren niets anders dan zielloos voetbal met zoveel verliespartijen en tegendoelpunten dat zelfs de winnaar van de jaarlijkse wiskunde olympiade de tel zou kwijtraken."